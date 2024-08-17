Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Сириус
Гетеборг - Сириус: обзор матча 17 августа 2024
Гетеборг
17.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сириус
72'
L. Carlstrand
52'
J. Persson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Сириус
Желтая карточка
A. Carlén
86'
Замена
A. Carlén
️️️️
К. Тордарсон
84'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Й. Багер
84'
ГОЛ! 1:1!
L. Carlstrand
Пас отдал
П. Абрахам
72'
72'
Замена
Y. Salech
️️️️
J. Persson
67'
Желтая карточка
N. Milleskog
Замена
О. Вендт
️️️️
А. Трондсен
66'
Замена
L. Carlstrand
️️️️
E. Salomonsson
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
J. Persson
Пас отдал
M. Heier
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
15
Давид Крузе
ЦП
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
(К)
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
45
Benjamin Brantlind
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
29
Томас Сантос
ПВ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
4-2-2-2
28
Карлстрем
16
Трондсен
2
5
Багер
16
Олссон
15
Крузе
13
Свенссон
10
Лундквист
23
Тордарсон
14
7
Абрахам
4-2-1-3
30
Таннандер
2
31
21
13
81
Валта
18
6
Линдберг
10
10
7
16
Трондсен
17
Вендт
17
Вендт
16
Трондсен
23
Тордарсон
21
21
23
Тордарсон
5
Багер
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
5
Багер
2
9
9
2
7
9
9
7
Остались в запасе
Гетеборг
Сириус
25
Elis Bishesari
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
29
Томас Сантос
ПВ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
29
Томас Сантос
ПВ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Гетеборг - Сириус
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
15
14
Офсайды
1
5
Количество передач
403
382
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
Все
Гетеборг
Сириус
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+