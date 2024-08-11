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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Кальмар
Сириус - Кальмар: обзор матча 11 августа 2024
Сириус
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
3 : 1
Завершен
Кальмар
47'
J. Persson
52'
N. Milleskog
57'
М. Линдберг
77'
С. Скрабб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Кальмар
Замена
H. Mella
️️️️
N. Milleskog
90'
+2
Желтая карточка
H. Castegren
90'
+1
Замена
V. Ekstrom
️️️️
J. Persson
90'
85'
Желтая карточка
Д. Исламович
78'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
R.
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Скрабб
Замена
Y. Salech
️️️️
M. Heier
71'
Замена
F. Olsson
️️️️
М. Линдберг
71'
65'
Замена
K. Jensen
️️️️
J. Ring
65'
Замена
M. Arash
️️️️
V. Osuji
65'
Замена
Y. Inzoudine
️️️️
М. Хальберг
ГОЛ! 3:0!
М. Линдберг
Пас отдал
Л. Валта
57'
ГОЛ! 2:0!
N. Milleskog
Пас отдал
H. Castegren
52'
49'
Желтая карточка
V. Osuji
ГОЛ! 1:0!
J. Persson
Пас отдал
М. Линдберг
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Adam Wikman
ЦП
81
Лео Валта
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Сириус
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
14
Linus Braun
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
4-2-1-3
30
Таннандер
5
2
31
21
18
81
Валта
6
Линдберг
10
7
10
3-5-2
1
2
24
39
5
Хальберг
23
Гояни
29
14
Скрабб
6
9
Исламович
10
7
20
20
7
6
Линдберг
11
11
6
Линдберг
10
26
26
10
10
9
9
10
5
Хальберг
12
12
5
Хальберг
24
26
26
24
10
7
7
10
29
23
23
29
Остались в запасе
Сириус
Кальмар
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
30
Jakob Kindberg
ВР
14
Linus Braun
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
14
Linus Braun
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Сириус - Кальмар
1
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
483
502
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
Новости команд
Все
Сириус
Кальмар
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2019.02.08 18:52
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10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
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