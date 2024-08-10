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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Вернаму
Гетеборг - Вернаму: обзор матча 10 августа 2024
Гетеборг
10.08.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
0 : 0
Завершен
Вернаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Вернаму
88'
Замена
М. Альсальхади
️️️️
Ф. Аджей
Замена
А. Трондсен
️️️️
Д. Крузе
78'
Замена
A. Carlén
️️️️
А. Эрлингмарк
78'
77'
Замена
L. Le Roux
️️️️
H. Nässtrom
72'
Замена
C. Johansson
️️️️
A. Zeljkovic
72'
Замена
E. Grozdanic
️️️️
A. Lohikangas
Замена
П. Абрахам
️️️️
O. Pettersson
63'
Замена
Й. Багер
️️️️
О. Вендт
46'
Желтая карточка
E. Salomonsson
36'
31'
Желтая карточка
W.
Замена
Р. Лундквист
️️️️
A. Mucolli
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
29
Томас Сантос
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Вернаму
2
Victor Larsson
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Freddy Winsth
(К)
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
22
Simon Thern
ЦП
25
Hampus Nässtrom
ЦП
5
Wenderson
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
45
Benjamin Brantlind
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
7
Fred Bozicevic
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
3-4-1-2
28
Карлстрем
17
Вендт
2
16
Олссон
13
Свенссон
15
Крузе
32
3
Эрлингмарк
29
Сантос
14
19
4-4-3
16
15
20
2
22
25
5
28
Аджей
1
23
9
Энгвалль
15
Крузе
16
Трондсен
16
Трондсен
15
Крузе
17
Вендт
5
Багер
5
Багер
17
Вендт
3
Эрлингмарк
21
21
3
Эрлингмарк
19
10
Лундквист
10
Лундквист
19
32
7
Абрахам
7
Абрахам
32
16
24
24
16
25
18
18
25
28
Аджей
17
Альсальхади
17
Альсальхади
28
Аджей
23
7
7
23
Остались в запасе
Гетеборг
Вернаму
25
Elis Bishesari
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Гетеборг - Вернаму
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
5
Офсайды
1
2
Количество передач
424
309
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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