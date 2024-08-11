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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Мьеллбю
АИК - Мьеллбю: обзор матча 11 августа 2024
АИК
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
1 : 0
Завершен
Мьеллбю
56'
Р. Модешту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Мьеллбю
Замена
E. Ring
️️️️
Б. Целина
90'
+3
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Питтас
90'
+3
Желтая карточка
К. Нордфельдт
90'
+2
Желтая карточка
Б. Целина
86'
77'
Замена
A. Iqbal
️️️️
Т. Петтерссон
69'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
V. Gustafson
69'
Замена
I. Jagne
️️️️
A. Manneh
61'
Желтая карточка
Р. Викстрем
ГОЛ! 1:0!
Р. Модешту
Пас отдал
А. Салетрос
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
45
Таха Аяри
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
7
Viktor Gustafson
ЦФ
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
3-4-1-2
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
16
Хансен
4
Папаяннопулос
28
Питтас
6
Салетрос
8
45
Аяри
43
Целина
70
Модешту
2
3-4-3
1
6
Викстрем
5
24
Петтерссон
22
Густавссон
8
Рейкьер
21
Страуд
14
Йоханссон
18
Бергстрем
20
7
43
Целина
8
8
43
Целина
28
Питтас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
28
Питтас
24
Петтерссон
5
5
24
Петтерссон
20
19
19
20
7
16
16
7
Остались в запасе
АИК
Мьеллбю
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча АИК - Мьеллбю
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
15
9
Офсайды
6
0
Количество передач
428
408
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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