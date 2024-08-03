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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - АИК
Вестерос - АИК: обзор матча 03 августа 2024
Вестерос
03.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
1 : 2
Завершен
АИК
41'
V. Granath
25'
Р. Модешту
34'
D. Beširović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - АИК
90'
+3
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Тюхосен
90'
+3
Замена
А. Фака
️️️️
И. Питтас
Замена
H. Offia
️️️️
A. Boudah
86'
Замена
И. Диабате
️️️️
D. Ask
86'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
79'
Замена
V. Wernersson
️️️️
M. Larsson
79'
74'
Замена
E. Ring
️️️️
D. Beširović
Замена
P. Ribeiro
️️️️
М. Ахлинви
60'
Желтая карточка
Ф. Нсабиюмва
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
D. Beširović
ГОЛ! 1:2!
V. Granath
41'
34'
ГОЛ! 0:2!
D. Beširović
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Модешту
Пас отдал
И. Питтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
2
Herman Magnusson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
29
Alexander Warneryd
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Dino Beširović
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Вестерос
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
7
Pedro Ribeiro
ЦП
19
Jens Magnusson
ЦП
20
Henry Offia
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
45
Таха Аяри
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
3-1-4-2
1
2
18
Нсабиюмва
2
70
Ахлинви
29
16
24
8
12
7
3-3-1-3
15
Нордфельдт
4
Папаяннопулос
17
Тюхосен
16
Хансен
6
Салетрос
8
28
Питтас
43
Целина
70
Модешту
2
19
29
25
25
29
70
Ахлинви
7
7
70
Ахлинви
7
20
20
7
24
21
21
24
8
8
Диабате
8
Диабате
8
28
Питтас
2
Фака
2
Фака
28
Питтас
19
8
8
19
17
Тюхосен
11
Гуидетти
11
Гуидетти
17
Тюхосен
Остались в запасе
Вестерос
АИК
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
19
Jens Magnusson
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
45
Таха Аяри
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
9
Omar Faraj
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
19
Jens Magnusson
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
45
Таха Аяри
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
9
Omar Faraj
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Вестерос - АИК
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
607
389
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
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