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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Броммапойкарна
Гетеборг - Броммапойкарна: обзор матча 27 июля 2024
Гетеборг
27.07.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
3 : 1
Завершен
Броммапойкарна
2'
Г. Свенссон
73'
A. Mucolli
88'
К. Тордарсон
75'
Г. Свенссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Броммапойкарна
ГОЛ! 3:1!
К. Тордарсон
88'
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Свенссон
ГОЛ! 2:0!
A. Mucolli
73'
Замена
М. Юханссон
️️️️
А. Трондсен
56'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Свенссон
Пас отдал
К. Тордарсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Гетеборг
5
Йонас Багер
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Броммапойкарна
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
2-2-2-2
17
Вендт
16
Трондсен
3
Эрлингмарк
13
Свенссон
23
Тордарсон
29
Сантос
19
19
2-1-1
93
Мрозек
27
Барслунд
26
Калисир
3
21
Тимосси-Андерссон
16
Трондсен
4
Юханссон
4
Юханссон
16
Трондсен
Остались в запасе
Гетеборг
Броммапойкарна
5
Йонас Багер
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
5
Йонас Багер
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Остались в запасе
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Гетеборг - Броммапойкарна
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
388
419
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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