Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - ГАИС
АИК - ГАИС: обзор матча 29 июля 2024
АИК
29.07.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
0 : 1
Завершен
ГАИС
3'
G. Lundgren
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - ГАИС
Желтая карточка
А. Милошевич
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
M. Krasniqi
Замена
O. Faraj
️️️️
Б. Целина
89'
83'
Замена
A. Cardaklija
️️️️
J. Åberg
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
L. Dabo
81'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
М. Тюхосен
81'
74'
Замена
C. Amatkarijo
️️️️
M. Çelik
67'
Желтая карточка
L. Hedlund
63'
Замена
L. Hedlund
️️️️
A. Holmstrom
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Б. Хансен
46'
Замена
Р. Модешту
️️️️
E. Ring
46'
Желтая карточка
L. Dabo
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
G. Lundgren
Пас отдал
A. Holmstrom
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Erik Ring
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
45
Таха Аяри
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
20
Denis Krivosic
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
3-4-1-2
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
16
Хансен
37
Милошевич
28
Питтас
6
Салетрос
8
8
43
Целина
19
2
3-3-4
1
4
24
6
32
Ибрахим
21
7
8
9
18
10
17
Тюхосен
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
17
Тюхосен
16
Хансен
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
16
Хансен
8
70
Модешту
70
Модешту
8
8
11
Гуидетти
11
Гуидетти
8
43
Целина
9
9
43
Целина
7
22
22
7
10
26
26
10
18
28
28
18
Остались в запасе
АИК
ГАИС
1
Исмаэль Диавара
ВР
2
Ахмад Фака
ЦЗ
45
Таха Аяри
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
33
Erik Krantz
ВР
20
Denis Krivosic
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
2
Ахмад Фака
ЦЗ
45
Таха Аяри
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
20
Denis Krivosic
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча АИК - ГАИС
2
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
14
Офсайды
3
0
Количество передач
592
294
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
АИК
ГАИС
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+