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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Вестерос
Гетеборг - Вестерос: обзор матча 21 июля 2024
Гетеборг
21.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вестерос
48'
П. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Вестерос
Желтая карточка
С. Олссон
90'
+1
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Т. Сантос
88'
ГОЛ! 1:0!
П. Абрахам
48'
2'
Желтая карточка
Ф. Нсабиюмва
Начало матча
Статистика матча Гетеборг - Вестерос
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Сейвы
5
4
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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