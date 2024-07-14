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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Вернаму
Юргорден - Вернаму: обзор матча 14 июля 2024
Юргорден
14.07.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вернаму
17'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Вернаму
Желтая карточка
А. Экдаль
90'
+4
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Д. Хюммет
84'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Т. Нгуэн
70'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Б. Сабович
46'
Желтая карточка
Б. Сабович
42'
Замена
Я. Уне Ларссон
️️️️
М. Тенхо
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Нгуэн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Юргорден - Вернаму
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
23
17
Офсайды
2
2
Количество передач
437
562
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Новости команд
Все
Юргорден
Вернаму
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
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2025.05.08 23:59
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2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
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2025.05.07 09:58
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