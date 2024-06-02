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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Вестерос
Кальмар - Вестерос: обзор матча 02 июня 2024
Кальмар
02.06.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
0 : 4
Завершен
Вестерос
55'
М. Ахлинви
62'
М. Ахлинви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Вестерос
Желтая карточка
K. Jensen
83'
Замена
R. Jansson
️️️️
M. Arash
73'
Замена
K. Jensen
️️️️
A. Gersbach
73'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Ахлинви
Замена
J. Ring
️️️️
R.
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Ахлинви
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кальмар - Вестерос
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
10
Офсайды
2
3
Количество передач
634
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Вестерос
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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