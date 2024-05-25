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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Юргорден
Мьеллбю - Юргорден: обзор матча 25 мая 2024
Мьеллбю
25.05.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
0 : 3
Завершен
Юргорден
11'
Л. Бергвалл
23'
Л. Бергвалл
87'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Юргорден
90'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Л. Бергвалл
87'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Гулликсен
68'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Т. Нгуэн
68'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Г. Викхейм
23'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бергвалл
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бергвалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К)
ЦЗ
26
Самуэль Даль
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Мьеллбю
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Юргорден
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
3-1-1
24
Петтерссон
6
Викстрем
25
Реслер
8
Рейкьер
18
Бергстрем
4-2-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
5
Тенхо
4
Ларссон
26
Даль
2
Юханссон
15
Бергвалл
14
Сабович
93
Нгуэн
8
Гулликсен
80
Викхейм
23
Хюммет
93
Нгуэн
8
Экдаль
8
Экдаль
93
Нгуэн
15
Бергвалл
7
Эрикссон
7
Эрикссон
15
Бергвалл
80
Викхейм
11
Фаллениус
11
Фаллениус
80
Викхейм
Остались в запасе
Мьеллбю
Юргорден
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Остались в запасе
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Мьеллбю - Юргорден
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
15
Офсайды
3
4
Количество передач
568
354
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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