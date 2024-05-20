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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Хальмстад
Юргорден - Хальмстад: обзор матча 20 мая 2024
Юргорден
20.05.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
2 : 0
Завершен
Хальмстад
7'
Г. Викхейм
16'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Хальмстад
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Г. Викхейм
77'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Т. Нгуэн
61'
Желтая карточка
Г. Викхейм
52'
ГОЛ! 2:0!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Я. Виделль Зеттерстрем
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Викхейм
Пас отдал
Д. Хюммет
7'
Начало матча
Статистика матча Юргорден - Хальмстад
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
10
Офсайды
3
3
Количество передач
555
409
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Новости команд
Все
Юргорден
Хальмстад
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
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2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
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