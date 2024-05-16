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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Юргорден
Броммапойкарна - Юргорден: обзор матча 16 мая 2024
Броммапойкарна
16.05.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
0 : 5
Завершен
Юргорден
3'
Т. Гулликсен
53'
Д. Хюммет
57'
Д. Хюммет
80'
Т. Нгуэн
85'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Юргорден
85'
ГОЛ! 0:5!
Д. Хюммет
80'
ГОЛ! 0:4!
Т. Нгуэн
Пас отдал
С. Даль
75'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Б. Сабович
75'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
П. Юханссон
Замена
F. Christensen
️️️️
T. Soderstrom
72'
66'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Л. Бергвалл
66'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
К. Барслунд
️️️️
А. Калисир
64'
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хюммет
Пас отдал
Л. Бергвалл
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Гулликсен
42'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гулликсен
Пас отдал
П. Юханссон
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Броммапойкарна - Юргорден
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
485
540
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Новости команд
Все
Броммапойкарна
Юргорден
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2025.05.08 23:59
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