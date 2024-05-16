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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Гетеборг
Сириус - Гетеборг: обзор матча 16 мая 2024
Сириус
16.05.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
2 : 1
Завершен
Гетеборг
35'
N. Milleskog
70'
Y. Salech
75'
П. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Гетеборг
75'
ГОЛ! 2:1!
П. Абрахам
Пас отдал
К. Тордарсон
ГОЛ! 2:0!
Y. Salech
Пас отдал
N. Milleskog
70'
49'
Замена
С. Олссон
️️️️
М. Юханссон
ГОЛ! 1:0!
N. Milleskog
35'
Начало матча
Статистика матча Сириус - Гетеборг
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
12
Офсайды
3
2
Количество передач
318
478
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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