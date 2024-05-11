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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Сириус
АИК - Сириус: обзор матча 11 мая 2024
АИК
11.05.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
1 : 3
Завершен
Сириус
90+6'
Б. Целина
25'
N. Milleskog
53'
Y. Salech
63'
Y. Salech
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Сириус
ГОЛ! 1:3!
Б. Целина
90'
+6
90'
Замена
M. Martin
️️️️
N. Milleskog
63'
ГОЛ! 0:3!
Y. Salech
53'
ГОЛ! 0:2!
Y. Salech
25'
ГОЛ! 0:1!
N. Milleskog
Начало матча
Статистика матча АИК - Сириус
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
514
315
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Френдс Арена
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2025.07.30 10:19
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2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
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