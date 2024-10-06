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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму: обзор матча 06 октября 2024
Ульсан Хендэ
06.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Кимчхон Сангму
76'
S. Ko
80'
Я. Кариелло
22'
M. Jae-hyeon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
90'
+5
Желтая карточка
C. Gi-Yun
Желтая карточка
K. Lee
90'
+4
Желтая карточка
C. Lee
89'
85'
Замена
H. Cho
️️️️
K. Kang-San
82'
Замена
S. Won Lee
️️️️
Д. Ли
ГОЛ! 2:1!
Я. Кариелло
Пас отдал
A. Esaka
80'
Замена
K. Lee
️️️️
M. Ju
78'
ГОЛ! 1:1!
S. Ko
Пас отдал
M. Lee
76'
71'
Замена
S. Maeng
️️️️
M. Seo
71'
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
M. Jae-hyeon
Желтая карточка
Г. Арабидзе
70'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
J. Kim
63'
60'
Желтая карточка
K. Kang-San
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
Д. Боянич
57'
46'
Замена
D. Kim
️️️️
S. Kim
Замена
A. Esaka
️️️️
J. Si-young
46'
Желтая карточка
J. Kim
44'
22'
ГОЛ! 0:1!
M. Jae-hyeon
Пас отдал
S. Park
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
8
Seung Won Lee
ЦП
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
4-4-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
16
33
20
Ки-Хи
70
72
6
Боянич
7
96
10
3-2-1-1-3
1
66
30
20
14
20
4
10
Ли
10
19
11
10
24
24
10
6
Боянич
9
Арабидзе
9
Арабидзе
6
Боянич
33
8
8
33
96
99
Кариелло
99
Кариелло
96
20
26
26
20
10
Ли
8
8
10
Ли
4
6
6
4
10
29
29
10
11
7
7
11
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Кимчхон Сангму
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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