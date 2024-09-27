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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед: обзор матча 27 сентября 2024
Пхохан Стилерс
27.09.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Инчхон Юнайтед
82'
J. Teixeira (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед
Замена
C. Han
️️️️
O. Alionço
90'
+5
Замена
J. Jeong
️️️️
J. Kim
90'
+2
82'
Желтая карточка
M. Jonjić
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Teixeira
82'
82'
Замена
C. Woo-jin
️️️️
J. Kim
73'
Замена
B. Kim
️️️️
J. Sin
Замена
Т. Ли
️️️️
K. In-Sung
50'
Замена
J. An
️️️️
S. Baek
49'
31'
Замена
D. Jeong
️️️️
K. Min-Seok
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
9
Jaejun An
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
4-3-3
1
17
4
34
77
14
80
25
10
48
7
3-4-3
25
82
4
17
8
5
7
2
11
24
9
Мугоша
7
17
Ли
17
Ли
7
80
18
18
80
14
27
27
14
10
9
9
10
24
23
23
24
17
66
66
17
8
27
27
8
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Инчхон Юнайтед
21
In-jae Hwang
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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