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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс: обзор матча 23 июня 2024
Инчхон Юнайтед
23.06.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Пхохан Стилерс
79'
B. Kim
27'
Y. Heo
51'
L. Ho-jae
72'
L. Ho-jae
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс
Замена
G. Kim
️️️️
D. Kim
89'
Замена
D. Jeong
️️️️
J. Kim
89'
81'
Замена
J. Teixeira
️️️️
L. Ho-jae
ГОЛ! 1:3!
B. Kim
79'
72'
ГОЛ! 0:3!
L. Ho-jae
Пас отдал
S. Baek
Замена
C. Woo-jin
️️️️
D. Kim
68'
63'
Замена
S. Baek
️️️️
Y. Heo
Замена
P. Mpoku
️️️️
P. Seung-ho
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
L. Ho-jae
Пас отдал
Y. Heo
46'
Замена
K. In-Sung
️️️️
J. Jeong
27'
ГОЛ! 0:1!
Y. Heo
4'
Желтая карточка
Y. Heo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
3-2-3-2
25
2
17
17
82
47
8
7
2
9
Мугоша
77
4-4-2
21
4
3
17
77
18
14
80
27
9
48
17
23
23
17
7
4
4
7
47
66
66
47
77
40
40
77
9
25
25
9
14
10
10
14
27
7
7
27
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Пхохан Стилерс
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
23
Seung-hwan Lee
ВР
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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