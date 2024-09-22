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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Канвон
Пхохан Стилерс - Канвон: обзор матча 22 сентября 2024
Пхохан Стилерс
22.09.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Канвон
90+6'
J. Teixeira
90+4'
Y. Min-hyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Канвон
ГОЛ! 1:1!
J. Teixeira
Пас отдал
J. An
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Y. Min-hyuk
Пас отдал
Y. Lee
Желтая карточка
O. Alionço
90'
89'
Замена
H. Jung
️️️️
Y. Kim
89'
Замена
И. Хаджич
️️️️
Ф. Ковачевич
75'
Замена
В. Габриэль
️️️️
I. Yu
Замена
H. Choi
️️️️
G. Lee
64'
Замена
C. Han
️️️️
J. Kim
59'
Замена
J. An
️️️️
Т. Ли
59'
Желтая карточка
G. Lee
31'
Замена
J. Jeong
️️️️
H. Kang
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
9
Jaejun An
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
37
Han-min Jung
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
3-2-4-1
1
77
34
4
17
Ли
17
14
18
25
80
48
4-1-5
1
13
Ги-Хёк
88
23
Тучи
2
18
47
6
22
17
19
Ковачевич
34
55
55
34
14
18
18
14
18
27
27
18
17
Ли
9
9
17
Ли
63
63
19
Ковачевич
9
Хаджич
9
Хаджич
19
Ковачевич
2
37
37
2
17
63
Габриэль
63
Габриэль
17
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Канвон
21
In-jae Hwang
ВР
16
Kim Dong-jin
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Kwang-yeon Lee
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
16
Kim Dong-jin
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
1
Kwang-yeon Lee
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Пхохан Стилерс - Канвон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Min-Seok Song, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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