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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Кимчхон Сангму
Сувон - Кимчхон Сангму: обзор матча 21 сентября 2024
Сувон
21.09.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Кимчхон Сангму
45+4'
Ч. Донь-Вон
72'
А. Оливейра
27'
S. Won Lee
38'
S. Kim
51'
P. Sang-Hyeok
89'
Д. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Кимчхон Сангму
90'
Желтая карточка
Д. Ли
89'
ГОЛ! 2:4!
Д. Ли
Пас отдал
D. Kim
77'
Замена
D. Park
️️️️
H. Cho
77'
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
P. Sang-Hyeok
ГОЛ! 2:3!
А. Оливейра
Пас отдал
J. Lee
72'
Замена
B. An
️️️️
Ч. Донь-Вон
67'
66'
Желтая карточка
H. Cho
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
62'
62'
Замена
D. Kim
️️️️
S. Kim
62'
Замена
J. Lee
️️️️
S. Won Lee
Замена
K. Han
️️️️
J. Seung-Won
58'
Замена
Э. Сота
️️️️
K. Choi
58'
51'
ГОЛ! 1:3!
P. Sang-Hyeok
Пас отдал
Д. Ли
ГОЛ! 1:2!
Ч. Донь-Вон
45'
+4
38'
ГОЛ! 0:2!
S. Kim
27'
ГОЛ! 0:1!
S. Won Lee
Замена
K. Kyo-Hun
️️️️
K. Sang-Yun
23'
8'
Желтая карточка
S. Won Lee
8'
Замена
S. Maeng
️️️️
M. Seo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
8
Seung Won Lee
ЦП
4
Min-woo Seo
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
9
Byong-jun An
ЦФ
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
6
Seong-ung Maeng
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
4-2-1-3
26
4
6
5
3
13
8
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
7
3-2-2-1-2
1
26
30
66
20
20
8
4
10
Ли
19
11
6
28
Сота
28
Сота
6
7
71
71
7
13
29
29
13
33
Чжи Донь-Вон
9
9
33
Чжи Донь-Вон
26
33
33
26
8
26
26
8
4
6
6
4
11
7
7
11
19
99
99
19
Остались в запасе
Сувон
Кимчхон Сангму
51
Jun-su Ahn
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
32
Joung Myung-jae
ВР
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
51
Jun-su Ahn
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Сувон - Кимчхон Сангму
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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Сувон
Кимчхон Сангму
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
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2016.02.09 20:53
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2017.02.07 09:41
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2016.02.09 20:53
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2016.02.07 08:46
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