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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Кванджу
Тэджон - Кванджу: обзор матча 01 сентября 2024
Тэджон
01.09.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кванджу
80'
I. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Кванджу
Замена
J. Suk Oh
️️️️
L. Sang-min
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
I. Kim
Пас отдал
L. Chang-geun
80'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
78'
76'
Желтая карточка
B. Jun-soo
Желтая карточка
L. Sang-min
76'
74'
Замена
G. Tigrão
️️️️
K. Lee
74'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. Choi
Замена
D. Lim
️️️️
M. Ishida
67'
Замена
S. Kim
️️️️
K. Jun-Beom
60'
43'
Замена
Y. Ahn
️️️️
Y. Heo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
16
Ji-Hun Jung
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
3-1-4-2
1
26
92
4
8
Бобсин
7
7
14
44
Ли
98
Кривоцюк
27
3-4-1-2
1
45
62
3
10
88
22
16
7
Асани
68
10
92
22
22
92
7
15
15
7
14
12
12
14
68
6
6
68
10
11
11
10
10
17
17
10
Остались в запасе
Тэджон
Кванджу
25
Lee Jun-Seo
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Тэджон - Кванджу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Gyu Hyun Choi, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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