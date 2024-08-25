Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Чеджу
Сувон - Чеджу: обзор матча 25 августа 2024
Сувон
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Чеджу
7'
А. Оливейра
45+4'
А. Оливейра
61'
Ч. Донь-Вон
90+2'
J. Seung-Won
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Чеджу
Вторая желтая
R. Kyung-ho
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
J. Seung-Won
Пас отдал
B. Yoon
90'
+2
Желтая карточка
R. Kyung-ho
87'
Замена
K. Han
️️️️
А. Оливейра
74'
Замена
R. Kyung-ho
️️️️
K. Sang-Yun
67'
67'
Замена
J. Hong
️️️️
C. Woon
ГОЛ! 3:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
А. Оливейра
61'
Замена
B. Yoon
️️️️
Д. Сон
59'
46'
Замена
Y.
️️️️
J. Kim
46'
Замена
K. Yoshio
️️️️
T. Kim
ГОЛ! 2:0!
А. Оливейра
Пас отдал
J. Lee
45'
+4
Желтая карточка
Д. Сон
42'
19'
Красная карточка
R.
ГОЛ! 1:0!
А. Оливейра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
5
Italo
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
4-1-1-1-3
51
2
6
5
22
28
Сон
13
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
7
3-2-3-2
1
13
26
71
23
4
17
5
17
6
19
28
Сон
8
8
28
Сон
13
53
53
13
10
Оливейра
71
71
10
Оливейра
13
15
15
13
71
47
47
71
6
9
9
6
Остались в запасе
Сувон
Чеджу
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
21
Chan-gi Ahn
ВР
30
Han Jong-Mu
ЦП
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
30
Han Jong-Mu
ЦП
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Сувон - Чеджу
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
Все
Сувон
Чеджу
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+