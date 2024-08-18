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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Кванджу
Канвон - Кванджу: обзор матча 18 августа 2024
Канвон
18.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Кванджу
45+4'
Ф. Ковачевич
51'
Ф. Ковачевич
75'
H. Hore
15'
Я. Асани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Кванджу
85'
Замена
H. Kim
️️️️
S. Lee
81'
Желтая карточка
B. Jun-soo
78'
Замена
C. Shin
️️️️
K. Choi
ГОЛ! 3:1!
H. Hore
75'
Замена
K. Kim
️️️️
Ф. Ковачевич
71'
68'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ковачевич
Пас отдал
H. Mun-ki
51'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ковачевич
45'
+4
Замена
C. Jin-hyuk
️️️️
I. Yu
26'
Замена
S. Jun-Seok
️️️️
S. Yun
26'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Асани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
17
In-su Yu
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
3-2-5
1
13
Ги-Хёк
20
97
23
Тучи
88
47
22
19
Ковачевич
6
17
3-3-1-3
1
62
45
3
19
10
22
7
Асани
68
10
8
20
63
63
20
13
13
17
17
17
17
19
Ковачевич
79
79
19
Ковачевич
3
22
22
3
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
10
40
40
10
Остались в запасе
Канвон
Кванджу
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Канвон - Кванджу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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