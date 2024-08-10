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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Тэгу
Ульсан Хендэ - Тэгу: обзор матча 10 августа 2024
Ульсан Хендэ
10.08.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
31'
G. Myeong Seok (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Тэгу
Желтая карточка
Я. Кариелло
87'
87'
Замена
P. Yong-hui
️️️️
J. Go
Замена
L. Jong Eun
️️️️
S. Ko
84'
Замена
J. Si-young
️️️️
M. Lee
84'
Замена
M. Kim
️️️️
В. Ум
72'
63'
Замена
C. Lee
️️️️
P. Se-jin
63'
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
K. Yoshino
63'
Замена
E. Silva
️️️️
Í.
Замена
Я. Кариелло
️️️️
M. Ju
61'
57'
Желтая карточка
C. Marcelo
Замена
A. Esaka
️️️️
K. Yun-Gu
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Myeong Seok
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
17
Ítalo
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
Тэгу
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
3
Chang-min Ahn
ЦФ
3-1-2-1-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
19
Ким Юнь-Квон
16
5
Ву-Ен
14
7
73
Юн Ил-Лок
11
Ум
17
10
4-2-4
21
7
4
22
22
14
35
11
23
7
17
7
5
5
7
16
33
33
16
11
Ум
13
13
11
Ум
10
99
Кариелло
99
Кариелло
10
14
8
8
14
14
8
8
14
35
74
74
35
7
58
58
7
17
9
9
17
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Тэгу
1
Su-huk Jo
ВР
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
3
Chang-min Ahn
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
Остались в запасе
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
3
Chang-min Ahn
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Ульсан Хендэ - Тэгу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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