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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Кванджу
Чонбук Хендай Моторс - Кванджу: обзор матча 09 августа 2024
Чонбук Хендай Моторс
09.08.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кванджу
70'
Я. Асани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Кванджу
90'
+8
Желтая карточка
K. Kim
Желтая карточка
Y. Je-ho
87'
86'
Замена
H. Kim
️️️️
Я. Асани
Замена
C. Park
️️️️
T. Kim
83'
Замена
Y. Lee
️️️️
A.
83'
Замена
Y. Je-ho
️️️️
S. Lee
72'
72'
Замена
️️️️
L. Kang-Hyeon
70'
ГОЛ! 0:1!
Я. Асани
Пас отдал
G. Tigrão
69'
Замена
B. Jun-soo
️️️️
Y. Ahn
Замена
J. Jeon
️️️️
С. Мин-Кю
63'
Желтая карточка
Д. Пак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
76
Hernandes
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
8
Guk-yeong Han
ЦП
14
Yu Je-ho
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
2-1-4-1-2
1
3
77
4
Пак
94
17
97
Ким
76
12
Мин-Кю
10
15
3-4-1-2
1
6
3
62
88
19
10
56
7
Асани
68
99
Микелтадзе
77
21
21
77
17
14
14
17
15
28
28
15
12
Мин-Кю
7
7
12
Мин-Кю
6
45
45
6
7
Асани
22
22
7
Асани
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Кванджу
23
Jung-hoon Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
8
Guk-yeong Han
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
8
Guk-yeong Han
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Кванджу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
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