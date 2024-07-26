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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Ульсан Хендэ
Чеджу - Ульсан Хендэ: обзор матча 26 июля 2024
Чеджу
26.07.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Ульсан Хендэ
75'
Желтая карточка
S. Ho Hwang
Замена
J.
️️️️
R.
67'
67'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
W. Du-Jae
67'
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
46'
Замена
Д. Боянич
️️️️
M. Kim
33'
Замена
В. Ум
️️️️
J. Si-young
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
33
Jang Si-young
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
30
Han Jong-Mu
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
4-3-1
1
26
3
71
13
17
47
5
19
4-3-1-2
21
Хен У
77
20
5
33
22
13
7
73
Юн Ил-Лок
6
10
17
11
11
17
22
6
Боянич
6
Боянич
22
6
99
Кариелло
99
Кариелло
6
33
11
Ум
11
Ум
33
13
8
8
13
Остались в запасе
Чеджу
Ульсан Хендэ
21
Chan-gi Ahn
ВР
30
Han Jong-Mu
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
30
Han Jong-Mu
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Чеджу - Ульсан Хендэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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