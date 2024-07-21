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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Пхохан Стилерс
Тэджон - Пхохан Стилерс: обзор матча 21 июля 2024
Тэджон
21.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Пхохан Стилерс
2'
K. Jun-Beom
49'
L. Ho-jae
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Пхохан Стилерс
76'
Замена
K. Dong-jin
️️️️
L. Ho-jae
60'
Замена
J. Teixeira
️️️️
Y. Heo
49'
ГОЛ! 1:1!
L. Ho-jae
Пас отдал
Y. Heo
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
45'
+1
Желтая карточка
L. Ho-jae
ГОЛ! 1:0!
K. Jun-Beom
Пас отдал
К. Мун-Хван
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
80
Oberdan Alionço
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
2-3-2
1
28
33
Мун-Хван
14
44
Ли
8
98
Кривоцюк
6
3-2-2-3
21
3
17
2
77
4
80
14
9
48
7
9
16
16
9
7
27
27
7
14
25
25
14
Остались в запасе
Тэджон
Пхохан Стилерс
25
Lee Jun-Seo
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Тэджон - Пхохан Стилерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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