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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Тэгу
Сувон - Тэгу: обзор матча 14 июля 2024
Сувон
14.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Тэгу
43'
Ч. Донь-Вон
90'
К. Кен-Вон
54'
E. Silva
66'
P. Se-jin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Тэгу
90'
+2
Замена
L. Barcellos
️️️️
P. Yong-hui
ГОЛ! 2:2!
К. Кен-Вон
Пас отдал
Y. Lee
90'
73'
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
P. Se-jin
Замена
K. Tae-han
️️️️
K. Choi
70'
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
J. Lee
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
P. Se-jin
Пас отдал
C.
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
J. Seung-Won
65'
54'
ГОЛ! 1:1!
E. Silva
Пас отдал
J. Won Hwang
ГОЛ! 1:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
А. Оливейра
43'
Желтая карточка
J. Seung-Won
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Сувон
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Тэгу
15
Won-woo Lee
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
3-1-1-1-3
51
2
6
21
Кен-Вон
28
Сон
8
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
7
4-2-3
1
40
22
33
Чхоль
7
2
14
58
9
7
6
4
4
6
7
13
13
7
7
10
10
7
14
74
74
14
58
99
99
58
Остались в запасе
Сувон
Тэгу
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
15
Won-woo Lee
ЦЗ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
Остались в запасе
15
Won-woo Lee
ЦЗ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Сувон - Тэгу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Tae-Hwan Seol, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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