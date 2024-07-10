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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Канвон
Пхохан Стилерс - Канвон: обзор матча 10 июля 2024
Пхохан Стилерс
10.07.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Канвон
50'
O. Alionço
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Канвон
Замена
S. Jo
️️️️
S. Baek
85'
60'
Желтая карточка
Y. Lee
ГОЛ! 1:0!
O. Alionço
Пас отдал
L. Ho-jae
50'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
K. In-Sung
46'
Желтая карточка
C. Han
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
3-3-3
21
17
3
77
27
18
80
7
10
48
4-1-2
1
23
Тучи
13
Ги-Хёк
97
88
18
22
47
10
83
83
10
7
9
9
7
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Канвон
23
Seung-hwan Lee
ВР
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Henry Hore
ЦП
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Пхохан Стилерс - Канвон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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