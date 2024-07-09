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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Сувон
Кимчхон Сангму - Сувон: обзор матча 09 июля 2024
Кимчхон Сангму
09.07.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Сувон
10'
D. Kim (АГ)
45'
Ч. Донь-Вон
78'
B. Yoon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Сувон
90'
+3
Желтая карточка
К. Кен-Вон
78'
ГОЛ! 0:3!
B. Yoon
Пас отдал
А. Оливейра
62'
Замена
B. Yoon
️️️️
Ч. Донь-Вон
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
P. Cheol-woo
45'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
J. Lee
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
D. Kim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Кимчхон Сангму
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Сувон
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
4-1
1
66
14
3
30
10
Ли
4-1-1-2
51
6
4
21
Кен-Вон
3
28
Сон
13
7
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
8
8
33
Чжи Донь-Вон
3
10
Оливейра
10
Оливейра
3
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Сувон
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
20
Hyeon-sik Lee
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Кимчхон Сангму - Сувон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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