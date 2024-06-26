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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Тэгу
Ульсан Хендэ - Тэгу: обзор матча 26 июня 2024
Ульсан Хендэ
26.06.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
38'
Д. Боянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Тэгу
Желтая карточка
S. Ko
88'
72'
Замена
E. Silva
️️️️
J. Go
Замена
Келвин
️️️️
M. Kim
71'
Замена
S. Ko
️️️️
М. Салес
66'
Замена
J. Si-young
️️️️
K. Yun-Gu
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боянич
Пас отдал
M. Lee
38'
Желтая карточка
K. Yun-Gu
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
33
Jang Si-young
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
7
Seung-beom Ko
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
71
Келвин
ПВ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
74
Yong Rae Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
2-1-4-2
21
Хен У
16
20
Ки-Хи
95
Салес
70
10
6
Боянич
14
11
Ум
10
4-2-3
21
40
22
22
7
2
14
11
7
58
14
33
33
14
95
Салес
7
7
95
Салес
10
71
Келвин
71
Келвин
10
7
9
9
7
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Тэгу
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
74
Yong Rae Lee
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
74
Yong Rae Lee
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Ульсан Хендэ - Тэгу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
Новости команд
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