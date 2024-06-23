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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Ульсан Хендэ
Чеджу - Ульсан Хендэ: обзор матча 23 июня 2024
Чеджу
23.06.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Ульсан Хендэ
23'
R.
77'
R. (П)
45+4'
M. Ju
64'
M. Kim
85'
M. Ju
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Ульсан Хендэ
90'
+6
Замена
М. Салес
️️️️
S. Ko
Пенальти не реализован!
R.
90'
88'
Желтая карточка
К. Ки-Хи
85'
ГОЛ! 2:3!
M. Ju
Пас отдал
В. Ум
ГОЛ с пенальти! 2:2!
R.
77'
Замена
J. Kim
️️️️
S. Jin-Su
71'
67'
Замена
J. Si-young
️️️️
Келвин
66'
Замена
Д. Боянич
️️️️
K. Lee
64'
ГОЛ! 1:2!
M. Kim
Пас отдал
M. Ju
59'
Замена
M. Kim
️️️️
A. Esaka
Замена
J. Lee
️️️️
C. Woon
58'
Замена
S. Jin
️️️️
H. Jong-Mu
46'
46'
Замена
В. Ум
️️️️
K. Yun-Gu
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
M. Ju
ГОЛ! 1:0!
R.
Пас отдал
S. Jin-Su
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
5
Italo
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
17
Reis
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
71
Келвин
ПВ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Tales
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
33
Jang Si-young
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
11
Вон-сан Ум
ЦФ
4-4-1
1
3
26
13
26
5
17
30
28
19
3-3-2-2
21
Хен У
16
5
20
Ки-Хи
24
7
14
71
Келвин
73
Юн Ил-Лок
8
10
13
32
32
13
19
6
6
19
30
18
18
30
71
Келвин
33
33
71
Келвин
7
95
Салес
95
Салес
7
24
6
Боянич
6
Боянич
24
8
10
10
8
14
11
Ум
11
Ум
14
Остались в запасе
Чеджу
Ульсан Хендэ
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Tales
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Tales
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Чеджу - Ульсан Хендэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Посещаемость:
6557
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