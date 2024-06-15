Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Тэджон
Пхохан Стилерс - Тэджон: обзор матча 15 июня 2024
Пхохан Стилерс
15.06.2024, суббота, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Тэджон
25'
Y. Heo
15'
D. Lee (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Тэджон
90'
+4
Замена
J. Suk Oh
️️️️
K. Yoon-Sung
Желтая карточка
D. Lee
84'
Замена
S. Baek
️️️️
Y. Heo
66'
Замена
K. Dong-jin
️️️️
C. Han
65'
56'
Желтая карточка
С. Ли
52'
Замена
P. Mlapa
️️️️
S. Kim
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. Teixeira
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
46'
ГОЛ! 1:1!
Y. Heo
Пас отдал
O. Alionço
25'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
D. Lee
11'
Желтая карточка
A. Calver
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
4-4-2
21
17
4
77
3
18
25
14
80
7
48
4-4-1
1
26
15
13
28
66
33
8
12
6
18
16
16
18
7
27
27
7
25
9
9
25
14
10
10
14
6
22
22
6
12
20
20
12
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Тэджон
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Пхохан Стилерс - Тэджон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Новости команд
Все
Пхохан Стилерс
Тэджон
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+