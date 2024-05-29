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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Тэгу
Сувон - Тэгу: обзор матча 29 мая 2024
Сувон
29.05.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Тэгу
60'
K. Sang-Yun
84'
L. Seung-Woo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Тэгу
Желтая карточка
А. Оливейра
90'
+7
89'
Желтая карточка
J. Won Hwang
Замена
K. Tae-han
️️️️
J. Seung-Won
87'
ГОЛ! 2:0!
L. Seung-Woo
Пас отдал
J. Seung-Won
84'
Замена
J. Lachlan
️️️️
К. Кен-Вон
72'
70'
Замена
P. Yong-hui
️️️️
J. Go
ГОЛ! 1:0!
K. Sang-Yun
60'
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
Ч. Донь-Вон
59'
46'
Замена
P. Se-jin
️️️️
K. Yoshino
37'
Желтая карточка
K. Yoshino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Сувон
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
3-1-1-4
51
6
21
Кен-Вон
3
8
10
Оливейра
7
33
Чжи Донь-Вон
10
7
4-1-2-2
1
22
40
7
22
8
Бобсин
2
35
11
7
21
Кен-Вон
5
5
21
Кен-Вон
7
4
4
7
33
Чжи Донь-Вон
13
13
33
Чжи Донь-Вон
35
14
14
35
7
58
58
7
Остались в запасе
Сувон
Тэгу
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Остались в запасе
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Сувон - Тэгу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
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