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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Пхохан Стилерс
Кванджу - Пхохан Стилерс: обзор матча 28 мая 2024
Кванджу
28.05.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
6'
K. Dong-jin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Пхохан Стилерс
Замена
K. Lee
️️️️
Б. Микелтадзе
78'
73'
Замена
C. Han
️️️️
K. Dong-jin
Замена
L. Kang-Hyeon
️️️️
K. Choi
70'
62'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
S. Baek
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
Замена
S. Lee
️️️️
A. Popovic
39'
25'
Желтая карточка
D. Lee
6'
ГОЛ! 0:1!
K. Dong-jin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Кванджу
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
3-3-3
1
62
45
41
10
55
11
68
10
Ом
99
Микелтадзе
4-4-2
21
3
17
77
4
16
80
14
19
7
10
41
3
3
41
10
56
56
10
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
7
27
27
7
16
18
18
16
10
9
9
10
Остались в запасе
Кванджу
Пхохан Стилерс
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
1
Pyeong-guk Yun
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Кванджу - Пхохан Стилерс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
Новости команд
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