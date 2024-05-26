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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Сувон
Чеджу - Сувон: обзор матча 26 мая 2024
Чеджу
26.05.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сувон
12'
S. Jin-Su
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Сувон
Замена
T.
️️️️
R.
90'
+4
81'
Желтая карточка
Y. Lee
Желтая карточка
T. Ahn
79'
73'
Красная карточка
П. Архан
73'
Замена
J. Lachlan
️️️️
J. Seung-Won
55'
Желтая карточка
J. Seung-Won
46'
Замена
J. Lee
️️️️
K. Sang-Yun
45'
+1
Желтая карточка
B. Yoon
34'
Желтая карточка
А. Оливейра
Желтая карточка
J. Kim
14'
ГОЛ! 1:0!
S. Jin-Su
Пас отдал
R.
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
13
Tales
ЦФ
Сувон
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
4-2-2
1
26
4
71
13
17
5
6
19
3-2-1-2
51
21
Кен-Вон
6
2
13
8
10
Оливейра
7
57
17
13
13
17
7
5
5
7
13
7
7
13
Остались в запасе
Чеджу
Сувон
21
Chan-gi Ahn
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
23
Пратама Архан
ЛЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
Остались в запасе
23
Пратама Архан
ЛЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Чеджу - Сувон
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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