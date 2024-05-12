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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму: обзор матча 12 мая 2024
Ульсан Хендэ
12.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Кимчхон Сангму
3'
G. Ludwigson
52'
К. Юнь-Квон
90+5'
T. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
90'
+6
Желтая карточка
T. Kim
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
T. Kim
83'
Замена
J. Lee
️️️️
H. Kang
Замена
S. Ho Hwang
️️️️
L. Jong Eun
80'
Замена
М. Салес
️️️️
K. Lee
80'
Замена
C. Lee
️️️️
Д. Боянич
64'
ГОЛ! 2:0!
К. Юнь-Квон
Пас отдал
M. Lee
52'
Замена
В. Ум
️️️️
K. Yun-Gu
46'
46'
Замена
S. Park
️️️️
M. Kim
ГОЛ! 1:0!
G. Ludwigson
Пас отдал
M. Ju
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
3
Min-kyu Park
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
7
Мартин Адам
ЦФ
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
97
Джин Гю Ким
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
70
Bon-cheol Ku
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
99
Jung-min Lee
ЦФ
3-3-1-3
21
Хен У
5
19
Ким Юнь-Квон
16
14
6
Боянич
24
73
Юн Ил-Лок
10
8
17
4-1-3
1
3
30
3
77
14
18
23
6
5
20
20
5
24
95
Салес
95
Салес
24
6
Боянич
72
72
6
Боянич
14
11
Ум
11
Ум
14
3
14
14
3
13
13
14
99
99
14
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Кимчхон Сангму
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
1
Dong-heon Kim
ВР
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
97
Джин Гю Ким
ЦП
70
Bon-cheol Ku
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
97
Джин Гю Ким
ЦП
70
Bon-cheol Ku
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Ульсан Хендэ - Кимчхон Сангму
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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