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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Вест Кост - Бейджин Гуоань
Циндао Вест Кост - Бейджин Гуоань: обзор матча 11 августа 2024
Циндао Вест Кост
11.08.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Бейджин Гуоань
59'
Алан
63'
L. He
25'
Л. Линь
90+6'
Z. Wang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Вест Кост - Бейджин Гуоань
Желтая карточка
Н. Луж
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Z. Wang
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Алан
90'
+3
Желтая карточка
J. David Beauguel
88'
Желтая карточка
H. Zhao
86'
86'
Красная карточка
L. Ke
Замена
M. Abduklijan
️️️️
G. Feng
85'
83'
Замена
X. Zhang
️️️️
Л. Линь
80'
Замена
Z. Wang
️️️️
Ю. Чжан
Замена
J. Sun
️️️️
M. Índio
73'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
X. Zhang
72'
71'
Замена
B. Feng
️️️️
Y. Bai
71'
Замена
L. Yang
️️️️
Z. Chi
ГОЛ! 2:1!
L. He
63'
ГОЛ! 1:1!
Алан
Пас отдал
L. He
59'
Замена
L. He
️️️️
W. Lei
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Линь
Пас отдал
F. Abreu
5'
Желтая карточка
Л. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
35
Xiaotian Shi
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
8
Xiuwei Zhang
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
11
Алан
(К)
ЦФ
39
Wenjie Lei
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
20
Longhai He
ЦП
22
Liuyu Duan
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Бейджин Гуоань
25
Arturo Cheng
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
8
Li Ke
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
4-3-1-2
35
32
4
3
33
Ароян
8
14
25
10
Луж
39
11
Алан
3-3-2-2
22
32
Нгаду-Нгаджуй
26
4
Ли
27
6
6
6
Гуга
11
Линь
9
Чжан
29
25
36
36
25
14
15
15
14
39
20
20
39
8
9
9
8
11
Алан
94
Риаскос
94
Риаскос
11
Алан
26
12
12
26
8
8
11
Линь
10
10
11
Линь
9
Чжан
20
20
9
Чжан
6
17
17
6
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Бейджин Гуоань
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
22
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
25
Arturo Cheng
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
1
Jiabao Ji
ВР
27
Boyu Yang
ЦЗ
6
Zhen Ge
ЦЗ
5
Pujin Liu
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
22
Liuyu Duan
ЦФ
Остались в запасе
25
Arturo Cheng
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Циндао Вест Кост - Бейджин Гуоань
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
13
Офсайды
5
3
Количество передач
396
345
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
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Бейджин Гуоань
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