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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Чэнду Жунчэн
Мэйчжоу Хакка - Чэнду Жунчэн: обзор матча 17 мая 2024
Мэйчжоу Хакка
17.05.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Чэнду Жунчэн
19'
Ш. Вей
48'
Ш. Вей
71'
C. Gan
86'
F. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэйчжоу Хакка - Чэнду Жунчэн
86'
ГОЛ! 0:4!
F. Silva
86'
Замена
R. Hu
️️️️
S. Yang
77'
Замена
M. Muzepper
️️️️
T. Chow
Замена
C. Yin
️️️️
Н. Косович
76'
Замена
H. Yin
️️️️
R. Henrique
76'
71'
ГОЛ! 0:3!
C. Gan
69'
Желтая карточка
Y. Gurfinkel
Желтая карточка
Т. Юэ
57'
Замена
R. Wankewai
️️️️
Z. Chen
54'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Вей
Пас отдал
F. Silva
46'
Замена
Y. Yiming
️️️️
D. Yan
46'
Замена
F. Silva
️️️️
E.
Замена
J. Chen
️️️️
L. Shi
46'
Замена
L. Ning
️️️️
W. Rao
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Вей
Пас отдал
E.
Желтая карточка
W. Rao
6'
3'
Красная карточка
F. Yang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
31
Weihui Rao
ЦЗ
6
Liao Junjian
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
13
Liang Shi
(К)
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
10
Rodrigo Henrique
ЦП
77
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
7
Шихао Вей
ЛВ
8
Tim Chow
(К)
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
18
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
17
Li Ning
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Чэнду Жунчэн
2
Ruibao Hu
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
3-2-3-1
18
6
37
15
31
21
Юэ
13
27
Косович
10
77
3-4-1-1
1
4
5
Летшерт
26
39
13
8
8
7
Вей
9
31
17
17
31
10
8
8
10
13
30
30
13
27
Косович
24
24
27
Косович
15
9
9
15
26
2
2
26
8
23
23
8
8
25
25
8
9
9
9
9
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Чэнду Жунчэн
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
18
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
2
Hetao Hu
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
18
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
Остались в запасе
2
Hetao Hu
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Чэнду Жунчэн
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Нарушения
20
9
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Информация о матче
Главный судья:
Niu Minghui, China
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
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