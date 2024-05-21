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Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Аудакс Итальяно
Уачипато - Аудакс Итальяно: обзор матча 21 мая 2024
Уачипато
21.05.2024, вторник, 03:30
Чили. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Аудакс Итальяно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уачипато - Аудакс Итальяно
Замена
B. Palmezano
️️️️
M. Rodríguez
75'
Замена
S. Saez
️️️️
C. Sepulveda
75'
75'
Замена
B. Rodrigues
️️️️
A. Riep
70'
Замена
O. Rojas
️️️️
G. Guiffrey
Замена
J. Gutiérrez
️️️️
L. Díaz
60'
Замена
B.
️️️️
J. Martínez
51'
Желтая карточка
C. Sepulveda
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
6
Gonzales
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
20
G. Montes
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
14
Jimmy Martínez
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
23
C. Martinez
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Аудакс Итальяно
19
Оскар Устари
ВР
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
24
Guillermo Ortíz
ЦЗ
16
Germán Guiffrey
ЦЗ
6
Николас Фернандес
ЦЗ
19
Emanuel Cecchini
ЦП
20
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
11
Brea
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
8
S. Silva
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
Аудакс Итальяно
29
Gonzalo Collao
ВР
16
Oliver Rojas
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
77
Bruno Rodrigues
ЦФ
2-5-3
1
6
2
20
14
Лойола
14
15
6
28
Гутьеррес
20
23
3-2-3-1
19
Устари
24
16
6
Фернандес
3
8
19
20
11
20
6
11
11
6
14
11
11
14
15
10
10
15
20
16
16
20
16
16
16
16
20
77
77
20
Остались в запасе
Уачипато
Аудакс Итальяно
8
S. Silva
ЦП
17
Zacarías López
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
29
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
8
S. Silva
ЦП
17
Zacarías López
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
Остались в запасе
29
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Уачипато - Аудакс Итальяно
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
4
Количество передач
493
398
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Информация о матче
Главный судья:
Jose Cabero, Chile
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
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