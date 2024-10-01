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Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Кокимбо Унидо
Уачипато - Кокимбо Унидо: обзор матча 01 октября 2024
Уачипато
01.10.2024, вторник, 00:00
Чили. Примера, 26 тур
3 : 2
Завершен
Кокимбо Унидо
45+1'
S. Saez
53'
Т. Весино
59'
A. Castillo
82'
A. Azócar
90+4'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уачипато - Кокимбо Унидо
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
С. Санчес
Пас отдал
J. Manuel Vazquez
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Т. Весино
88'
82'
ГОЛ! 3:1!
A. Azócar
Замена
B. Palmezano
️️️️
G. Montes
82'
80'
Замена
J. Manuel Vazquez
️️️️
B. Chandia
80'
Замена
I. Jara
️️️️
A. Camargo
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
J. Gutiérrez
73'
Замена
S. Silva
️️️️
J. Martínez
73'
64'
Желтая карточка
A. Camargo
62'
Замена
J. Cornejo
️️️️
S. Cabrera
62'
Замена
J. Henríquez
️️️️
C. Barrera
Желтая карточка
A. Castillo
61'
61'
Желтая карточка
C. Barrera
ГОЛ! 3:0!
A. Castillo
59'
ГОЛ! 2:0!
Т. Весино
Пас отдал
J. Gutiérrez
53'
ГОЛ! 1:0!
S. Saez
45'
+1
Желтая карточка
J. Gutiérrez
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
14
Jimmy Martínez
ЦП
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
20
G. Montes
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
(К)
ВР
33
Dylan Escobar
ЦЗ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
25
Bruno Cabrera
ЦЗ
5
Dylan Glaby
ЦЗ
30
Benjamin Chandia
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
17
Cristopher Barrera
ЦП
20
Martín Mundaca
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Уачипато
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
19
Dylan Oyarzún
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
10
Juan Manuel Vazquez
ЦП
18
Ignacio Jara
ЦФ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
3-2-3-2
1
6
2
37
15
16
14
6
20
32
Весино
11
3-2-3-2
13
28
25
5
33
31
Санчес
30
8
17
11
20
14
8
8
14
20
10
10
20
32
Весино
15
15
32
Весино
16
28
Гутьеррес
28
Гутьеррес
16
28
16
16
28
17
20
20
17
30
10
10
30
8
18
18
8
Остались в запасе
Уачипато
Кокимбо Унидо
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
19
Dylan Oyarzún
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
19
Dylan Oyarzún
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Уачипато - Кокимбо Унидо
2
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
7
Офсайды
3
1
Количество передач
498
370
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
- : -
07.12.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
3 : 1
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Информация о матче
Главный судья:
Gaston Philippe, Chile
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
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«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
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5
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2025.01.22 13:12
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