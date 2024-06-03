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Расписание матчей
Чили. Примера
Коло-Коло - Депортес Копиапо
Коло-Коло - Депортес Копиапо: обзор матча 03 июня 2024
Коло-Коло
03.06.2024, понедельник, 00:30
Чили. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Депортес Копиапо
39'
F. Reynero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коло-Коло - Депортес Копиапо
90'
Желтая карточка
F. Calisto
88'
Замена
A. Cazula
️️️️
J. Luna
83'
Желтая карточка
Y. González
Замена
G. Paiva
️️️️
Ó. Opazo
83'
82'
Желтая карточка
I. Díaz
Желтая карточка
А. Сальдивия
81'
Желтая карточка
E. Wiemberg
76'
73'
Замена
I. Díaz
️️️️
M. Quinteros
73'
Замена
Y. Oyanedel
️️️️
F. Torres
73'
Замена
Y. González
️️️️
F. Reynero
Красная карточка
Э. Павес
72'
Замена
М. Боладос
️️️️
D. Pizarro
68'
Замена
L. Gil
️️️️
К. Паласиос
68'
45'
+2
Желтая карточка
F. Reynero
39'
ГОЛ! 0:1!
F. Reynero
38'
Желтая карточка
D. García
Желтая карточка
Э. Амор
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
20
Висенте Писарро
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
15
Кристиан Савала
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
16
Diego García
ЦЗ
6
Francisco Calisto
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
26
F. Torres
ЦП
5
Fabián Manzano
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
23
Felipe Reynero
ЦП
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
9
G. Paiva
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
11
Маркос Боладос
ЦФ
Депортес Копиапо
12
Nelson Espinoza
ВР
23
Yerko González
ЦЗ
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
70
Leonardo Pais
ЦП
21
Marco Medel
ЦП
15
Yerco Oyanedel
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
3-4-3
25
Кортес
4
Сальдивия
19
Амор
21
2
5
Павес
20
Писарро
23
Видаль
15
Савала
7
Паласиос
22
4-5-1
1
16
6
17
8
26
10
23
23
5
29
2
9
9
2
7
Паласиос
8
8
7
Паласиос
22
11
Боладос
11
Боладос
22
23
23
23
23
10
2
2
10
26
15
15
26
29
31
31
29
Остались в запасе
Коло-Коло
Депортес Копиапо
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
12
Nelson Espinoza
ВР
70
Leonardo Pais
ЦП
21
Marco Medel
ЦП
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Остались в запасе
12
Nelson Espinoza
ВР
70
Leonardo Pais
ЦП
21
Marco Medel
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Коло-Коло - Депортес Копиапо
3
1
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
12
Офсайды
1
0
Сейвы
2
4
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
0
Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
- : -
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 30 тур
Депортес Копиапо
1 : 1
10.11.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
4 : 1
03.11.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Копиапо
3 : 5
20.10.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Копиапо
2 : 1
29.09.2024
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
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