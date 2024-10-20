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Расписание матчей
Чили. Примера
Аудакс Итальяно - Уачипато
Аудакс Итальяно - Уачипато: обзор матча 20 октября 2024
Аудакс Итальяно
20.10.2024, воскресенье, 23:30
Чили. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Уачипато
45'
Т. Весино
87'
G. Montes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аудакс Итальяно - Уачипато
90'
+5
Желтая карточка
L. Díaz
87'
ГОЛ! 0:2!
G. Montes
Пас отдал
M. Briceño
81'
Замена
L. Díaz
️️️️
C. Villanueva
Желтая карточка
E. Cecchini
78'
78'
Желтая карточка
M. Briceño
Замена
C. Villanueva
️️️️
L. Palacios
73'
73'
Замена
M. Briceño
️️️️
B.
Желтая карточка
N. Orellana
69'
Желтая карточка
G. Ortíz
66'
61'
Замена
R. Malanca
️️️️
G.
Замена
I. Jeraldino
️️️️
M. Collao
56'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
D. Piña
46'
46'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
J. Gutiérrez
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Весино
Пас отдал
C. Sepulveda
34'
Желтая карточка
Т. Весино
Желтая карточка
D. Piña
20'
19'
Желтая карточка
C. Sepulveda
15'
Желтая карточка
G.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
1
Tomás Ahumada
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
24
Guillermo Ortíz
ЦЗ
26
Daniel Piña
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
6
Николас Фернандес
ПЗ
20
Alessandro Riep
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
9
Lautaro Palacios
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
14
Carlo Villanueva
ЦП
11
Brea
ЦП
20
G. Montes
ЦП
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
14
Jimmy Martínez
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Аудакс Итальяно
31
Omar Carabalí
ВР
16
Germán Guiffrey
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
16
Oliver Rojas
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Уачипато
12
Fabián Cerda
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
7
Mario Briceño
ЦФ
3-2-4-1
1
24
26
8
5
6
Фернандес
20
19
24
19
9
4-5-1
1
2
6
15
16
14
20
6
14
11
32
Весино
9
10
10
9
26
16
Арриагада
16
Арриагада
26
8
20
20
8
6
37
37
6
14
20
20
14
16
28
Гутьеррес
28
Гутьеррес
16
11
7
7
11
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Уачипато
31
Omar Carabalí
ВР
16
Germán Guiffrey
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
16
Oliver Rojas
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
12
Fabián Cerda
ВР
8
S. Silva
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
31
Omar Carabalí
ВР
16
Germán Guiffrey
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
16
Oliver Rojas
ЦП
Остались в запасе
12
Fabián Cerda
ВР
8
S. Silva
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Аудакс Итальяно - Уачипато
4
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
12
Офсайды
3
3
Количество передач
342
315
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
65
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Estadio Municipal de La Florida, La Florida
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