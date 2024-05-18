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Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Депортес Икике
Кобрелоа - Депортес Икике: обзор матча 18 мая 2024
Кобрелоа
18.05.2024, суббота, 22:00
Чили. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Депортес Икике
79'
C. Insaurralde (П)
8'
D. Fernández
43'
Á. Ramos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кобрелоа - Депортес Икике
90'
+7
Желтая карточка
S. Pino
ГОЛ с пенальти! 1:2!
C. Insaurralde
79'
Замена
B. Valdes
️️️️
B. Monroy
75'
Замена
L. García
️️️️
M. Sandoval
75'
65'
Желтая карточка
Y. Andía
64'
Замена
F. Espinoza
️️️️
E. Hoyos
Замена
J. Espejo
️️️️
N. Palma
46'
45'
+4
Желтая карточка
E. Hoyos
43'
ГОЛ! 0:2!
Á. Ramos
Пас отдал
D. Fernández
Желтая карточка
B. Monroy
39'
Желтая карточка
R. González
27'
Желтая карточка
C. Insaurralde
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
D. Fernández
Пас отдал
S. Pino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
4
Bastian Tapia
ЦЗ
3
Nicolás Palma
ЦЗ
9
Cristián Insaurralde
ЦЗ
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
12
Bairon Monroy
ЦП
16
Mario Sandoval
ЦП
11
Francisco Arancibia
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Депортес Икике
6
Luis Casanova
ЦЗ
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
17
Agustin Nadruz
ЦЗ
2
Yonathan Andía
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
32
Enzo Hoyos
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
11
Álvaro Ramos
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
30
Diego González
ЦЗ
21
Jorge Espejo
ЦЗ
37
B. Valdes
ЦП
14
N. Orrego
ЦП
17
Christian Bravo
ЦФ
24
Luis García
ЦФ
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
7
Joaquin Moya
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
16
Alonso López
ЦП
19
Rubén Farfán
ЦФ
17
César González
ЦФ
26
Fabian Espinoza
ЦФ
3-4-1
1
4
3
9
5
12
16
11
11
3-2-3
6
33
17
2
21
11
8
32
12
37
37
12
3
21
21
3
16
24
24
16
32
26
26
32
Остались в запасе
Кобрелоа
Депортес Икике
14
N. Orrego
ЦП
1
Hugo Araya
ВР
30
Diego González
ЦЗ
17
Christian Bravo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
12
Daniel Castillo
ВР
7
Joaquin Moya
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
16
Alonso López
ЦП
19
Rubén Farfán
ЦФ
17
César González
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
14
N. Orrego
ЦП
1
Hugo Araya
ВР
30
Diego González
ЦЗ
17
Christian Bravo
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Castillo
ВР
7
Joaquin Moya
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
16
Alonso López
ЦП
19
Rubén Farfán
ЦФ
17
César González
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча Кобрелоа - Депортес Икике
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Нарушения
20
9
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
0
Матчи команд
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Депортес Икике
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 1
01.12.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
2 : 1
22.11.2025
Кобресаль
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 2
08.11.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Икике
1 : 2
31.10.2025
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Уачипато
1 : 1
25.10.2025
Депортес Икике
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Araos, Chile
Стадион:
Municipal de Calama, Calama
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2025.02.20 17:36
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