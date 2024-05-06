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Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Эвертон Винья-дель-Мар
Кобрелоа - Эвертон Винья-дель-Мар: обзор матча 06 мая 2024
Кобрелоа
06.05.2024, понедельник, 00:30
Чили. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон Винья-дель-Мар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Кобрелоа - Эвертон Винья-дель-Мар
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
30.11.2026
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 2
07.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 26 тур
Кобресаль
2 : 2
01.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
3 : 2
11.10.2026
Депортес Ла Серена
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