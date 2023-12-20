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Коло-Коло
Унион Ла Калера
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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Коло-Коло
Унион Ла Калера
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Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Копа Судамерикана, 2 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
11.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Копа Судамерикана, 2 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
11.04.2024
Универсидад Католика

Коло-Коло - Унион Ла Калера: обзор матча 29 апреля 2024

Коло-Коло
29.04.2024, понедельник, 01:00
Чили. Примера, 10 тур
3 : 1
Матч завершен
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Унион Ла Калера
1' D. Pizarro
52' D. Pizarro
88' M. Bolados
37' L. Aued
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коло-Коло - Унион Ла Калера
Матч завершен
Замена
Пабло Парра ️️️️➡️️ Карлос Паласиос
90'
ГОЛ! 3:1
Marcos Bolados
88'
85'
Замена
Renato Huerta ️️️️➡️️ Matías Cavalleri
81'
Желтая карточка
Nicolás Ferreyra
Замена
Cristián Zavala ️️️️➡️️ Damián Pizarro
68'
62'
Замена
Nicolás Ferreyra ️️️️➡️️ Gabriel Hauche
62'
Замена
Diego Ulloa ️️️️➡️️ Esteban Matus
61'
Замена
Walter Ponce ️️️️➡️️ Bruno Romo
Замена
Marcos Bolados ️️️️➡️️ Leonardo Gil
58'
54'
Желтая карточка
Matías Ibáñez
ГОЛ! 2:1
Damián Pizarro
52'
49'
Желтая карточка
Esteban Matus
37'
ГОЛ! 1:1
Luciano Aued
ГОЛ! 1:0
Damián Pizarro
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
16
Óscar Opazo
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
9
Damián Pizarro
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Унион Ла Калера
12
Matías Ibáñez
ВР
20
Emanuel Gigliotti
ЦЗ
30
Bruno Romo
ЦЗ
8
Gabriel Hauche
ЦЗ
31
Esteban Matus
ЦЗ
24
Ezequiel Parnisiari
ЦП
9
César Pérez
ЦП
21
Raimundo Rebolledo
ЦП
19
Franco Soldano
ЦП
11
Luciano Aued
(К) ЦФ
10
Matías Cavalleri
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
33
Ramiro González
ЦЗ
10
Пабло Парра
АП
14
Cristián Zavala
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
Унион Ла Калера
1
Jorge Peña
ВР
4
Diego Ulloa
ЦЗ
22
Nicolás Ferreyra
ЦЗ
5
Matías Muñoz
ЦП
17
Walter Ponce
ЦФ
29
Renato Huerta
ЦФ
3-4-3
1
Кортес
21
37
15
8
23
Видаль
34
16
7
Паласиос
5
9
4-4-2
12
30
8
31
20
9
21
19
24
10
11
7
Паласиос
10
Парра
10
Парра
7
Паласиос
9
14
14
9
5
11
11
5
31
4
4
31
8
22
22
8
30
17
17
30
10
29
29
10
Остались в запасе
Коло-Коло
Унион Ла Калера
30
Fernando de Paul
ВР
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
33
Ramiro González
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Jorge Peña
ВР
5
Matías Muñoz
ЦП
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
33
Ramiro González
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jorge Peña
ВР
5
Matías Muñoz
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Мануэль Фернандес
Статистика матча Коло-Коло - Унион Ла Калера
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
6
Офсайды
1
2
Количество передач
708
342
Сейвы
4
8
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Carvajal, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
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Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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