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Универсидад Католика
Коло-Коло
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
24 января, 13:45
1
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
24 января, 10:46
0
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
17 января, 13:21
0
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
24 января, 13:45
1
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
24 января, 10:46
0
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
17 января, 13:21
0
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
16 января, 23:11
0
«Балтика» продала чилийского защитника
13 января, 10:10
0
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Уачипато
0 : 0
30.03.2024
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Чили. Примера, 7 тур
Универсидад Католика
2 : 0
06.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Универсидад Католика
2 : 0
06.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 6 тур
Уачипато
0 : 0
30.03.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло

Универсидад Католика - Коло-Коло: обзор матча 21 апреля 2024

Универсидад Католика
21.04.2024, воскресенье, 00:30
Чили. Примера, 9 тур
0 : 1
Матч завершен
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Коло-Коло
23' А. Видаль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Универсидад Католика - Коло-Коло
Матч завершен
Желтая карточка
Хоакин Торрес
90' +5
90'
Желтая карточка
Erick Wiemberg
84'
Желтая карточка
Alan Saldivia
Замена
Jorge Ortiz ️️️️➡️️ Gonzalo Tapia
82'
77'
Замена
Damián Pizarro ️️️️➡️️ G. Paiva
Желтая карточка
Agustín Farías
73'
Замена
C. Montes ️️️️➡️️ Alexander Aravena
65'
53'
Замена
Cristián Zavala ️️️️➡️️ Marcos Bolados
52'
Замена
Карлос Паласиос ️️️️➡️️ Артуро Видаль
Желтая карточка
Alexander Aravena
51'
50'
Желтая карточка
Marcos Bolados
Замена
Cristian Cuevas ️️️️➡️️ Alfonso Parot
46'
Замена
Хоакин Торрес ️️️️➡️️ Lucas Menossi
46'
Желтая карточка
Alfonso Parot
44'
39'
Замена
Emiliano Amor ️️️️➡️️ Maximiliano Falcón
23'
ГОЛ! 0:1
Артуро Видаль
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Католика
13
Thomas Gillier
ВР
22
Gary Kagelmacher
ЦЗ
14
Agustín Farías
ЦП
10
Сесар Пиньярес
ЦП
8
Lucas Menossi
ЦП
5
D. Gonzalez
ЦФ
20
Gonzalo Tapia
ЦФ
24
Alfonso Parot
ЦФ
9
Fernando Zampedri
(К) ЦФ
18
Alexander Aravena
ЦФ
Главный тренер
Николас Нуньес
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Leonardo Gil
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Универсидад Католика
6
Alfred Canales
ЦП
27
Jorge Ortiz
ЦП
15
Cristian Cuevas
ЦП
7
Хоакин Торрес
ПВ
11
C. Montes
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
Коло-Коло
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
9
Damián Pizarro
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
1-3-5
13
22
14
10
Пиньярес
8
20
18
9
24
5
4-3-2
30
37
4
13
21
34
8
23
Видаль
11
5
20
27
27
20
24
15
15
24
8
7
Торрес
7
Торрес
8
18
11
11
18
37
15
15
37
9
9
11
14
14
11
23
Видаль
7
Паласиос
7
Паласиос
23
Видаль
Остались в запасе
Универсидад Католика
Коло-Коло
6
Alfred Canales
ЦП
30
Nicolás Castillo
ЦФ
Главный тренер
Николас Нуньес
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
6
Alfred Canales
ЦП
30
Nicolás Castillo
ЦФ
Остались в запасе
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
Главный тренер
Николас Нуньес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Универсидад Католика - Коло-Коло
4
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
11
Нарушения
8
13
Офсайды
4
1
Количество передач
287
313
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Hector Jona, Chile
Стадион:
San Carlos de Apoquindo, Santiago
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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