Универсидад Католика

Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Балтика» продала чилийского защитника
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
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«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку