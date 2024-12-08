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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока
Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока: обзор матча 08 декабря 2024
Кавасаки Фронтале
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Ависпа Фукуока
8'
A. Ienaga
27'
Y. Kobayashi
48'
M.
51'
D. Matsuoka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока
85'
Замена
R. Tsuruno
️️️️
S. Inoue
Желтая карточка
S. Jung
78'
77'
Замена
M. Yuzawa
️️️️
K. Konno
Замена
Эрисон
️️️️
Y. Kobayashi
75'
Замена
S. Kawahara
️️️️
Y. Yamamoto
64'
Замена
D. Tono
️️️️
M.
64'
57'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
W.
57'
Замена
N. Ben Khalifa
️️️️
T. Kanamori
53'
Желтая карточка
S. Inoue
51'
ГОЛ! 3:1!
D. Matsuoka
Пас отдал
S. Inoue
ГОЛ! 3:0!
M.
Пас отдал
A. Ienaga
48'
46'
Замена
K. Moriyama
️️️️
M. Kamekawa
ГОЛ! 2:0!
Y. Kobayashi
27'
ГОЛ! 1:0!
A. Ienaga
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
23
Marcinho
ЦП
8
Kento Tachibanada
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
20
Shin Yamada
ЦФ
11
Yu Kobayashi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Ависпа Фукуока
94
Masaaki Murakami
ВР
37
Masaya Tashiro
ЦЗ
19
Masashi Kamekawa
ЦЗ
5
Seiya Inoue
ЦЗ
77
Takeshi Kanamori
ЦП
16
Hiroyuki Mae
(К)
ЦП
88
Daiki Matsuoka
ЦП
29
Yota Maejima
ЦП
8
Yuto Iwasaki
ЦФ
18
Kazuya Konno
ЦФ
17
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Кавасаки Фронтале
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
19
So Kawahara
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
38
Soma Kanda
ЦФ
Ависпа Фукуока
41
Daiki Sakata
ВР
44
Kimiya Moriyama
ЦЗ
2
Masato Yuzawa
ЦЗ
35
Y. Hiratsuka
ЦП
28
Reiju Tsuruno
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
13
Nassim Ben Khalifa
ЦФ
3-2-3-2
1
13
28
4
Такаи
6
5
23
8
41
11
20
3-4-3
94
37
19
5
16
88
29
77
17
18
8
6
19
19
6
11
99
Эрисон
99
Эрисон
11
23
7
7
23
19
44
44
19
18
2
2
18
5
28
28
5
17
7
Захеди
7
Захеди
17
77
13
13
77
Остались в запасе
Кавасаки Фронтале
Ависпа Фукуока
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
38
Soma Kanda
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
41
Daiki Sakata
ВР
35
Y. Hiratsuka
ЦП
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Остались в запасе
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
38
Soma Kanda
ЦФ
Остались в запасе
41
Daiki Sakata
ВР
35
Y. Hiratsuka
ЦП
Главный тренер
Тору Оники
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Статистика матча Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
6
11
Офсайды
1
2
Количество передач
582
358
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 18 тур
Токио
- : -
04.12.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 18 тур
Касива Рейсол
- : -
06.12.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Ависпа Фукуока
1 : 1
07.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 0
01.11.2026
Ависпа Фукуока
Информация о матче
Главный судья:
Keigo Sendachi, Japan
Стадион:
Кавасаки Тодороки
Новости команд
Все
Кавасаки Фронтале
Ависпа Фукуока
Халк забил 500-й гол в карьере
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2025.07.08 12:20
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2025.04.30 21:32
«Аль-Наср» – «Кавасаки Фронтале»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2025
2025.04.30 19:14
Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
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2025.07.08 12:20
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2025.05.01 08:47
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