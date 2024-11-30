Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Альбирекс Ниигата - Гамба Осака
Альбирекс Ниигата - Гамба Осака: обзор матча 30 ноября 2024
Альбирекс Ниигата
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Гамба Осака
18'
K. Yamada
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбирекс Ниигата - Гамба Осака
89'
Замена
T. Kishimoto
️️️️
R. Yamashita
Замена
E. Miyamoto
️️️️
Y. Hoshi
87'
Замена
Y. Horigome
️️️️
К. Хашимото
87'
84'
Замена
Н. Лави
️️️️
D.
Замена
M. Nagakura
️️️️
Y. Ono
74'
Замена
S. Ota
️️️️
D. Gomes Magalhaes
66'
Замена
K. Taniguchi
️️️️
Y. Komi
66'
62'
Замена
J. Alano
️️️️
W.
Желтая карточка
К. Хашимото
56'
Желтая карточка
M. James Fitzgerald
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
K. Yamada
Пас отдал
K. Kurokawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦЗ
4
Hayato Inamura
ЦЗ
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
16
Hiroki Akiyama
(К)
ЦП
19
Yuji Hoshi
ЦП
41
Motoki Hasegawa
ЦП
41
Yota Komi
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
99
Yuji Ono
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Гамба Осака
22
Jun Ichimori
ВР
2
Shota Fukuoka
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Рику Ханда
ПЗ
16
T. Suzuki
ЦП
17
R. Yamashita
ЦП
76
Kota Yamada
ЦП
4
Shinnosuke Nakatani
(К)
ЦФ
13
Иса Сакамото
ЦФ
97
Welton
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
31
Yuto Horigome
ЦЗ
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
41
Eiji Miyamoto
ЦП
22
Kaito Taniguchi
ЦП
28
Shusuke Ota
ЦФ
26
Motoki Nagakura
ЦФ
Гамба Осака
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
15
T. Kishimoto
ЦЗ
47
Juan Alano
ЦП
27
Rin Mito
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
4-4-2
25
28
4
5
42
Хашимото
16
41
41
19
99
11
3-3-4
22
3
Ханда
6
2
16
17
76
23
97
13
Сакамото
4
42
Хашимото
31
31
42
Хашимото
19
41
41
19
41
22
22
41
11
28
28
11
99
26
26
99
23
31
Лави
31
Лави
23
17
15
15
17
97
47
47
97
Остались в запасе
Альбирекс Ниигата
Гамба Осака
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
27
Rin Mito
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
Остались в запасе
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
27
Rin Mito
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Главный тренер
Дани Поятос
Статистика матча Альбирекс Ниигата - Гамба Осака
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
500
514
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Гамба Осака
2 : 0
25.11.2026
Порт
Япония. Джей-лига, 15 тур
Гамба Осака
0 : 1
21.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Akihiko Ikeuchi, Japan
Стадион:
Denka Big Swan Stadium, Niigata
Новости команд
Все
Альбирекс Ниигата
Гамба Осака
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
16 мая
5
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
16 мая
5
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+