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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Сенан Бельмаре - Йокогама Маринос
Сенан Бельмаре - Йокогама Маринос: обзор матча 30 ноября 2024
Сенан Бельмаре
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Йокогама Маринос
27'
A. Suzuki
53'
A. Lopes
89'
J. Amano
90+4'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенан Бельмаре - Йокогама Маринос
Замена
H. Abe
️️️️
K. Oiwa
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Ян
89'
ГОЛ! 1:2!
J. Amano
Замена
L.
️️️️
A. Suzuki
88'
81'
Замена
R. Yamane
️️️️
K. Sakakibara
73'
Замена
K. Mizunuma
️️️️
A. Uenaka
73'
Замена
Ã.
️️️️
K. Inoue
73'
Замена
K. Yamamura
️️️️
К. Азиангбе
Замена
T. Hiraoka
️️️️
M. Ikeda
60'
57'
Замена
Ян
️️️️
R. Miyaichi
53'
ГОЛ! 1:1!
A. Lopes
Пас отдал
K. Inoue
Желтая карточка
M. Tae Kim
49'
ГОЛ! 1:0!
A. Suzuki
Пас отдал
K. Oiwa
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенан Бельмаре
99
Naoto Kamifukumoto
ВР
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Kazuki Oiwa
ЦЗ
24
Min Tae Kim
(К)
ЦЗ
37
Yuto Suzuki
ЦЗ
13
Сатоси Танака
ОП
7
Kosuke Onose
ЦП
18
Masaki Ikeda
ЦП
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦП
10
Akito Suzuki
ЦФ
9
Ryo Nemoto
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
14
Asahi Uenaka
ЦФ
40
Jun Amano
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
9
Anderson Lopes
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Сенан Бельмаре
31
Бом-Гын Сон
ВР
32
Sere Matsumura
ЦЗ
16
Taiyo Hiraoka
ЦП
14
Akimi Barada
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
7
Hiroyuki Abe
ЦП
91
Lukian
ЦФ
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
18
Ян
ПВ
17
Ãlber
ЦФ
4-1-3-2
99
3
24
37
22
13
Танака
7
18
20
Сузуки
9
10
3-3-4
1
44
39
50
8
Азиангбе
35
8
9
23
40
14
18
16
16
18
22
7
7
22
10
91
91
10
8
Азиангбе
47
47
8
Азиангбе
35
28
28
35
14
8
8
14
23
18
Ян
18
Ян
23
8
17
17
8
Остались в запасе
Сенан Бельмаре
Йокогама Маринос
31
Бом-Гын Сон
ВР
32
Sere Matsumura
ЦЗ
14
Akimi Barada
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
31
Бом-Гын Сон
ВР
32
Sere Matsumura
ЦЗ
14
Akimi Barada
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Сенан Бельмаре - Йокогама Маринос
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
9
Офсайды
6
2
Количество передач
341
517
Сейвы
7
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 38 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
06.12.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 37 тур
Сенан Бельмаре
1 : 0
30.11.2025
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Ависпа Фукуока
1 : 0
26.10.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 34 тур
Сенан Бельмаре
1 : 1
19.10.2025
Киото Санга
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Yuichi Nishimura, Japan
Стадион:
Shonan BMW Stadium Hiratsuka, Kanagawa
Новости команд
Все
Сенан Бельмаре
Йокогама Маринос
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
3
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
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